El gobierno municipal encabezado por Isaac Montoya Márquez avanza en los trabajos de desazolve sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte), donde a pocos días de haber iniciado las labores se han retirado 60 metros cúbicos de azolve, equivalente a seis camiones de volteo.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para proteger a la población ante la próxima temporada de lluvias.

Desazolve en Periférico Norte beneficia movilidad de más de 200 mil automovilistas

Al tratarse de una de las vialidades más importantes del municipio, las labores se enfocan en garantizar el correcto funcionamiento de colectores e infraestructura sanitaria.

Con ello, se busca evitar encharcamientos e inundaciones que puedan afectar la movilidad y el patrimonio de los más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta vía.

Naucalpan intensifica desazolve en Periférico para prevenir inundaciones. (Cortesía)

OAPAS realiza limpieza intensiva de drenaje en Naucalpan

Los trabajos son coordinados por el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan, que llevó a cabo la limpieza y desazolve de:

17 kilómetros de red sanitaria

1 kilómetro de cunetas

47 kilómetros de colectores

850 pozos de visita

600 rejillas de piso

350 coladeras de banqueta

300 bocas de tormenta

Las acciones se concentraron en el tramo de Echegaray a Ciudad Satélite, en dirección sur a norte, debido a su alta densidad vehicular.

Durante una visita de supervisión, autoridades destacaron que los trabajos se realizan en horario nocturno, con el fin de evitar afectaciones viales y reducir el impacto ambiental por emisiones de CO 2.

Además del desazolve, se realizaron reparaciones de herrería y trabajos de albañilería para la renivelación de brocales y aproches, con el objetivo de mantener la infraestructura sanitaria en óptimas condiciones.