La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil pronostica lluvias y granizo en varias zonas de CDMX en medio de la alerta amarilla por las altas temperaturas.

Estas alcaldías presentarán lluvias fuertes y caída de granizo:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Activan alerta amarilla por pronóstico de lluvias en varias alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo el martes 5 de mayo.

Se estima que las lluvias duren entre 15 y 29 minutos, por lo que la institución solicita a la población estar al pendiente ante riesgos como:

Encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Pronostican lluvias en CDMX este 5 de mayo (X/@SGIRPC_CDMX)

Las lluvias se registran en medio de una alerta amarilla por fuertes temperaturas en la CDMX que podrían llegar hasta los 32 grados.

Antes las fuertes lluvias que azotarán cinco alcaldías de la CDMX, se recomienda:

Retirar basura de coladeras

Cierre de puertas y ventanas

No cruzar por calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable

La CDMX de enfrenta fuertes temperaturas y lluvias en mayo

Una segunda ola de calor llegó a la CDMX el 5 de mayo y se prevé que dure hasta el viernes 8 de mayo.

Se estima que la temperatura llegue a los 32 grados en 10 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se emitió alerta amarilla en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Los cambios extremos de clima en la CDMX estarían relacionados con el fenómeno de El Niño, el cual intensifica los fenómenos climáticos.