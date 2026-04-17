Tras un inicio de primavera marcado por lluvias y frentes fríos, la CDMX enfrentará este fin de semana las primeras oleadas de calor con temperaturas de hasta 31 grados.

De acuerdo con la SGIRPC, el sábado 18 de abril será el día más caluroso, con un ambiente que oscilará entre los 29 y 31 grados, acompañado de cielo nublado y radiación UV extremadamente alta.

Para el domingo 19 de abril de 2026 se prevé una ligera reducción, con máximas de 26 a 29 grados y lluvias ligeras.

Calor CDMX (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

CDMX alcanzará hasta 31 grados el sábado

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), la CDMX tendrá un pico de temperatura de 31 grados el sábado 18 de abril.

Si bien señalan que el cielo de la CDMX estará nublado, el ambiente se seguirá sintiendo caluroso oscilando entre los 29 y los 31 grados mencionados.

Será hasta la tarde/noche en que descienda un poco la temperatura, estacionándose entre los 21 y 24 grados; aún así el entorno se mantendrá cálido.

Esto también implica que los niveles de radiación UV serán extremadamente altos, por lo que se recomienda no exponerse mucho a los rayos del Sol.

Hay que señalar que desde el viernes 17 de abril comenzará a subir la temperatura, llegando al pico más alto el mencionado sábado.

Calor CDMX (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

La temperatura en CDMX bajará un poco el domingo

El mismo reporte señala que para el domingo 19 de abril, la temperatura en la CDMX estará entre los 26 y los 29 grados, una ligera reducción con respecto al sábado.

Además el mismo domingo se espera que haya algunas lluvias en la CDMX, aunque de corte ligero, las cuales tampoco reducirán mucho en ambiente cálido de la capital del país.

A pesar de la reducción de temperatura, igualmente se pide a los ciudadanos que no se expongan por tiempos prolongados al Sol y utilicen bloqueador en caso de salir.

Se espera que esta onda de calor se extienda por varios días, por lo que se insta a tomar precauciones sobre todo con aquellas personas sensibles a las altas temperaturas.