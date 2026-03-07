Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que si la reforma electoral no alcanza los votos necesarios para aprobarse, entonces no habrá “Plan B”.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si no se aprobaba la reforma electoral tenía un “Plan B”, Ricardo Monreal advirtió que este no podría darse sin los votos suficientes.

Ricardo Monreal afirma que no habrá “Plan B” de reforma electoral sin votos en el pleno

Frente a los medios, Ricardo Monreal comentó que hay puntos centrales en la reforma electoral que deben modificarse desde la Constitución, por lo que no habría un “Plan B” si no se aprueba.

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Captura de pantalla)

Ricardo Monreal advirtió que no se podrían implementar leyes secundarias u otras medidas para cambiar la forma de elegir a los plurinominales o disminuir el dinero de los partidos políticos.

El diputado Monreal ha expresado la dificultad de aprobar la reforma electoral, lo que desecharía la iniciativa sin la posibilidad de volver a tratar el tema hasta dentro de un año.

“Cuando una reforma de esta envergadura, una reforma constitucional se desecha, es decir, no se aprueba por las dos terceras partes esta ya no se puede presentar, ni en el periodo ni en el siguiente hasta un año después. La reforma se desecha y no puede por otra vía, ni por la vía secundaria, ni con otra reforma similar aceptarse en la Cámara”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Cámara de Diputados

Diputados votarán el miércoles la reforma electoral

La Cámara de Diputados votará en el pleno la reforma electoral este miércoles 11 de marzo tras su discusión en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral.

Diputados votarán el miércoles la reforma electoral (Michelle Rojas)

Monreal adelantó que la reforma electoral será aprobada en comisiones, pues requieren el voto a favor de la mitad más uno de los integrantes; Morena tiene la mayoría.

Sin embargo, la traba de la reforma electoral estaría en el pleno, ya que aliados de Morena han expresado en repetidas ocasiones que no apoyarán la propuesta de Claudia Sheinbaum.

Morena tiene 253 diputados en el pleno, sin embargo, tendría que alcanzar mínimo dos terceras partes para aprobar la reforma electoral; es decir que, sin el apoyo de sus aliados, la iniciativa será rechazada.