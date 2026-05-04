lunes 4 de mayo, a las 9:19 de la mañana, un sismo sacudió la CDMX y activó la alerta sísmica en altavoces instalados en distintos puntos de la capital.

Sin embargo, la alarma en teléfonos celulares, conocida como “alarma presidencial”, no se activó.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó que el sistema de alerta sísmica en celulares encuentra en mantenimiento, aunque aseguró que estará listo para el Primer Simulacro Nacional programado para el próximo miércoles 6 de mayo de 2026.

Explican por qué no sonó la alerta sísmica en el celular (@AgenciaGobMX / X)

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