Un sismo de magnitud 6.1 se registró hoy martes 30 de junio de 2026 a las 13:45 horas en Sinaloa, con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor no se percibió en la CDMX, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica en la entidad.

Un minuto después, el Sismológico Nacional reportó un sismo en el estado de Durango y, después, nuevamente otro en Sinaloa, pero a 30 kilómetros al suroeste de Guasave.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026

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