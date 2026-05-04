El 4 de mayo de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el cual se sintió en CDMX alertando a todos pero, ¿y la alerta sísmica de los celulares? Los memes ya se cuestionan por qué no sonó.

Y es que los usuarios en redes sociales mostraron, a través de memes, confusión sobre el porqué no se recibió o activó la alerta sísmica en su celulares durante el sismo de hoy.

Sismo de hoy 4 de mayo, activó la alarma sísmica pero no la alerta en los celulares

Un sismo de magnitud 5.6 registrado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, se registró este 4 de mayo de 2026, lo cual activó las sirenas sísmicas en CDMX pero no las alertas en celulares vía Cell Broadcast.

Y es que pese a las múltiples quejas que han tenido los usuarios tras la llegada de las alertas a los celulares, en esta ocasión que realmente ocurrió un sismo, no sonaron.

La falta de alarma en celulares tras el sismo de este 4 de mayo, provocó memes en redes sociales (Especial )

La falta de alarma en celulares tras el sismo de este 4 de mayo, provocó memes en redes sociales (Especial )

La falta de alarma en celulares tras el sismo de este 4 de mayo, provocó memes en redes sociales (Especial )

La falta de alarma en celulares tras el sismo de este 4 de mayo, provocó memes en redes sociales (Especial )

La falta de alarma en celulares tras el sismo de este 4 de mayo, provocó memes en redes sociales (Especial )

La falta de alarma en celulares tras el sismo de este 4 de mayo, provocó memes en redes sociales (Especial )

La falta de alertas en los celulares por el sismo de este 4 de mayo, ha provocado cuestionamientos en redes y por supuesto, memes.

Pero ¿por qué no sonó la alerta en los celulares pese a haberse registrado un sismo magnitud 5.6? De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del Gobierno de México dio a conocer que al momento del sismo, la plataforma estaba en mantenimiento rápido.

Cabe recordar que este mantenimiento ocurre como parte de las preparaciones que, como se anunció previamente, habrá un Primer Simulacro Nacional 2026 el próximo 6 de mayo.