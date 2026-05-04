El sismo de magnitud 5.6 registrado hoy 4 de mayo de 2026 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, activó las sirenas sísmicas en la CDMX pero no la alerta presidencial en celulares, lo que abrió espacio para que la aplicación SASSLA se promocionara como la única que sí funcionó.

“SASSLA APP fue el ÚNICO medio por telefonía celular en recibir correcta y oportunamente la señal de Alerta Sísmica”. SASSLA

La app invitó a la ciudadanía a descargar su servicio, que ofrece alertas hasta 120 segundos antes y funciona incluso con el celular en silencio.

La ATDT explicó que el sistema oficial estaba en mantenimiento previo al simulacro nacional del 6 de mayo de 2026.

🥇 #SASSLA APP fue el ÚNICO medio por telefonía celular en recibir correcta y oportunamente la señal de #AlertaSísmica (@SASMEX).



👉🏻 Descárgala gratis aquí: https://t.co/uruTYXgFl2 pic.twitter.com/omhrU4S4J1 — SASSLA (@SasslaMx) May 4, 2026

Alerta sísmica en celulares falla, SASSLA fue la única aplicación que funcionó

Durante la mañana de este lunes 4 de mayo, la CDMX fue sorprendida por un sismo, donde la alerta sísmica se dio por las bocinas, pero no por celulares.

A lo que aplicación SASSLA presumió ser la única que funcionó en el sismo, y por lo que se promociona su descarga.

Sin embargo, la alerta en celulares no fue por falla, según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó que no entró en función debió a que la plataforma se encontraba en mantenimiento ante el Primer Simulacro Nacional del miércoles 6 de mayo.

La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo.



El sistema se encuentra nuevamente arriba y… — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

¿Cómo descargar SASSLA? Cuenta con versión básica y premium

Si deseas descargar la alerta sísmica de SASSLA, la aplicación cuenta con versión básica gratuita y premium en México.

Por lo que la versión premium tiene un costo de 59 pesos mensuales o 249 pesos anuales con funciones adicionales, asimismo, tanto esta versión como la básica tienen:

Señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)

Alerta hasta 120 segundos antes

Función incluso con el celular en silencio o modo no molestar.

Muestra el tiempo estimado de llegada y la intensidad esperada

La aplicación SASSLA está disponible para su descarga en las tiendas oficiales de: