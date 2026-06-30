Un sismo de magnitud 5.3 se registró hoy martes 30 de junio de 2026 a las 13:46 horas en Durango, con epicentro a 33 kilómetros al Este de El Salto, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor se percibió en el estado de Sinaloa, de acuerdo con lo reportado por habitantes de la entidad que compartieron testimonio en redes sociales.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.3 Loc 33 km al ESTE de EL SALTO, DGO 30/06/26 13:46:32 Lat 23.71 Lon -105.05 Pf 10 km pic.twitter.com/itYQ5WwWJ8 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 30, 2026

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