Hoy 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, pero también las siguientes efemérides:

Día Internacional del Videojuego

Martirio de San Juan Bautista

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

Día Nacional del Jugo de Limón

Día Nacional del Chop Suey

Tal y como se dijo, este 29 de agosto es el Día Mundial del Gamer, una efeméride para reconocer tanto a los videojuegos como a quienes los juegan.

Al igual que este 29 de agosto, se celebra el Día Internacional del Videojuego siendo proclamado desde el 2008.

Por otro lado, también se celebra este 29 de agosto el Martirio de San Juan Bautista de acuerdo con el calendario católico.

Asimismo, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares es este 29 de agosto siendo proclamado por la ONU en 2010.

De igual forma, este 29 de agosto se celebra el Día Nacional del Jugo de Limón, una de las frutas ácidas más usadas en todo el mundo.

Y finalmente, este 29 de agosto es el Día Nacional del Chop Suey, un platillo chino-estadounidense.

Este 29 de agosto es el Día Mundial del Gamer

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer al ser también el Día de los Videojuegos.

Y es que este 29 de agosto no solo se celebra a los videojuegos, sino también a quienes los juegan: los gamers.

Pues los gamers son parte fundamental de los videojuegos, quienes han estado ahí desde su creación y evolución a través de los años.

Además también el Día Mundial del Gamer celebra no solo a aquellos que juegan y se dedican a los videojuegos ya sea como pasatiempo o como forma de vida y sustento.

Sino también el Día Mundial del Gamer de este 29 de agosto, celebra a aquellos emprendedores y desarrolladores de este tipo de entretenimiento que existe en todo el mundo.

El Día Internacional del Videojuego es este 29 de agosto

Tal y como se dijo, este 29 de agosto no solo es el Día Mundial del Gamer, sino también el Día Internacional del Videojuego.

Y es que una efeméride no puede existir sin la otra; en este sentido, se sabe que el Día Internacional del Videojuego comenzó a celebrarse desde el 2008.

Se cree que el Día Internacional del Videojuego se instauró el 29 de agosto porque tiene algo que ver con la invención del primer videojuego.

No obstante, fueron tres de las revistas líderes en el campo de los videojuegos quienes instauraron la fecha que hoy se celebra a nivel mnundial:

Hobby Consolas

PlayMania

PCMania

Estas tres revistas pertenecen al grupo editorial alemán Axel Springer SE, quienes acordaron instaurar el 29 de agosto como el Día Internacional del Videojuego.

El Martirio de San Juan Bautista se conmemora este 29 de agosto

Por otro lado, este 29 de agosto se celebra, de acuerdo con el calendario católico, el Martirio de San Juan Bautista.

Y es que San Juan Bautista era primo de Jesús, siendo sus padres Isabel y Zacarías quienes los concibieron tarde, y cuyo nacimiento se sitúa 6 meses antes del de Jesús: 24 de junio.

Y de acuerdo con las escrituras, la muerte de San Juan Bautista se sitúa entre los años 31 o 32 d.C, y la celebración se remonta a la dedicación de una cripta en Sebaste en Samaría, donde a mediados del siglo IV se veneraba la cabeza del santo.

En el siglo XII, el papa Inocencio II trasladó la reliquia a la iglesia de San Silvestre in Capite de Roma.

Por lo que la celebración del martirio de San Juan ya estaba presente en Francia en el siglo V, y en Roma comenzó en el siglo siguiente.

De acuerdo al Evangelio según San Marcos, las razones del martirio de Juan el Bautista comenzaron cuando Herodes lo hizo arrestar y encarcelar a causa de su matrimonio con Herodías, la mujer de su hermano.

Esto porque Juan decía a Herodes: “No te es lícito tener a la mujer de tu hermano” y Herodías odiaba a Juan, por lo que intentaba matarlo.

Fue por eso que San Juan Bautista fue detenido tras denunciar el matrimonio ilegal; posteriormente con motivo del cumpleaños de Herodes y durante la fiesta, la hija de Herodías, Salomé, salió a bailar en honor del rey.

Esto le agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el monarca juró darle cualquier cosa que le pidiese, incluso la mitad de su reino.

Tras consultarlo con su madre, ella le pidió la cabeza de Juan, y aunque al principio Herodes se entristeció, a causa de su juramento no pudo negarse.

También este 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

Otra de las efemérides de este 29 de agosto, es la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.

Pues tal y como su nombre lo indica, este 29 de agosto se intenta crear conciencia sobre los peligros de los ensayos nucleares.

La efeméride se proclamó en 2010 por la ONU, y se sabe que el primer ensayo nuclear se llevó a cabo en 1945 en Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos.

Desde entonces se han realizado más de 2 mil ensayos nucleares en todo el mundo, lo cual daña a las poblaciones y ecosistemas.

El Día Nacional del Jugo de Limón es este 29 de agosto

También este 29 de agosto es el Día Nacional del Jugo de Limón, una fruta intensa y ácida que es consumida a lo largo de todo el mundo.

Pues el limón puede ser usado en platillos, cócteles, refrescos, licores, bebidas, preparaciones y demás.

Se sabe que los limones fueron introducidos por Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo en 1493.

Y desde entonces, los limones se convirtieron en un producto básico en los hogares, usados medicinalmente, en la comida, incluso en los hogares; se sabe que en algún momento fueron un símbolo de riqueza.

Hoy 29 de agosto, es el Día Nacional del Chop Suey

Finalmente, este 29 de agosto es el Día Nacional del Chop Suey, un platillo chino-estadounidense que es elaborado con varias verduras y huevo, carne, arroz y fideos.

Sin embargo, gracias a la globalización, el chop suey se disfruta en todo el mundo, con diferentes preparaciones y recetas.

También existen varias historias sobre su origen en las diferentes partes del mundo, considerado ahora un platillo universal que comparte cientos de historias dependiendo del país o región en donde se consuma.