¿Manuel Bartlett en problemas? La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría ordenado congelar cuentas bancarias del hijo y la pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así lo reporta el periodista Salvador García Soto, quien publicó en su columna Serpientes y Escaleras de hoy 16 de agosto, que las autoridades de Estados Unidos estarían sobre el ex director de la CFE.

En el rumor que compartió, el periodista señala incluso que por las acciones del gobierno de Estados Unidos, la UIF ya habría ordenado congelar cuentas del hijo y la pareja de Manuel Bartlett.

Manuel Bartlett (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

¿Manuel Bartlett en problemas? Afirman que UIF ordenó cuentas de su hijo y pareja

Debido a su presunta implicación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique, ‘Kiki’ Camarena, el ex director de la CFE y ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, estaría en graves problemas.

De acuerdo con la información difundida por Salvador García Soto, autoridades de Estados Unidos habrían conseguido nuevas pruebas sobre la supuesta vinculación de Manuel Bartlett en el caso de 1985.

Ante ello, se indica en la versión extraoficial publicada por el periodista, el gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud a las autoridades mexicanas para detener las actividades del ex funcionario.

Es por lo anterior que la UIF habría ordenado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), congele todas las cuentas e inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdala Lemus, hijo y pareja de Manuel Bartlett.

La acción que alcanzó al círculo cercano del ex director de la CFE, se debe a que León Manuel Bartlett y Julia Abdala han sido señalados como supuestos prestanombres en operaciones inmobiliarias del ex secretario de Estado.

León Manuel Bartlett Álvarez (Tomada de video)

¿Manuel Bartlett en problemas? Caso ‘Kiki’ Camarena no sería el único que Estados Unidos tiene en su contra

Al asegurar que Manuel Bartlett estaría en problemas con las autoridades de Estados Unidos, el rumor difundido este 16 de agosto señala que el caso ‘Kiki’ Camarena no sería el único por el que se le está investigando.

Sobre dicho punto, la información extraoficial establece que además de las supuestas nuevas pruebas contra el ex director de la CFE en el encubrimiento del asesinato del agente de la DEA, se investigan presuntas operaciones de lavado de dinero.

Es por dicho motivo que la UIF habría procedido de inmediato con la orden de congelar las cuentas de los familiares de Manuel Bartlett que han sido acusados de ser sus supuestos prestanombres en distintas operaciones.

Incluso, el reporte establece que las autoridades mexicanas también habrían iniciado una investigación por su cuenta para identificar el origen y destino de los recursos financieros del hijo y la pareja de Manuel Bartlett.

Al destacar que las indagatorias mexicanas también buscarían una posible relación con actividades ilícitas, Salvador García Soto sostuvo incluso que el gobierno federal estaría dispuesto a ceder más ante las peticiones de Estados Unidos.

En específico por que afirmó que si bien desde Presidencia de la República no ha habido ningún pronunciamiento, se rumora que se estaría analizando la posibilidad de una extradición o “entrega negociada” de Manuel Bartlett.