El segundo Simulacro Nacional 2026 sonó al mediodía de este 19 de septiembre a 41 años del sismo de 1985 que cambió los protocolos de seguridad y atención frente a los eventos sísmicos.

Los celulares recibieron el anuncio de “alerta máxima” que anteriormente aparecía como Alerta Presidencial, explicando que se trataba de un simulacro para la prueba del sistema de alertamiento de emergencia nacional.

Mensaje de alerta máxima en celulares por segundo Simulacro Nacional 2026 (Captura de Pantalla)

Cabe recordar que, durante la Mañanera del Pueblo del 17 de septiembre, la titular de la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, había adelantado que el segundo Simulacro Nacional 2026 sería el primero en realizarse un sábado este 19 de septiembre al mediodía.