La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la prevención y preparación ante emergencias luego de participar en el Simulacro Nacional 2026, realizado este 19 de septiembre.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que este tipo de ejercicios son fundamentales para fortalecer la cultura de prevención y preparación frente a una emergencia real.

“Hoy participamos en el simulacro de sismo, un ejercicio fundamental para fortalecer nuestra cultura de prevención y preparación ante una emergencia”. Claudia Sheinbaum

“La prevención es nuestra fuerza”: Sheinbaum tras Segundo Simulacro Nacional 2026 (Captura de pantalla)

Sheinbaum llama a fortalecer la prevención tras Segundo Simulacro Nacional 2026

Este sábado 19 de septiembre se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026 en conmemoración a los sismos ocurridos en años anteriores y para garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

Claudia Sheinbaum explicó que los simulacros permiten identificar áreas de mejora y fortalecer los protocolos de actuación ante una emergencia, más aún con el historial sísmico del país.

La mandataria subrayó que la preparación no debe limitarse en el momento de la emergencia, sino que requiere ejercicios previos que permitan conocer los procedimientos de seguridad y detectar posibles fallas.

“Estos ejercicios nos permiten identificar áreas de mejora, fortalecer nuestros protocolos y estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades”. Claudia Sheinbaum

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a las personas que participaron en el simulacro y atendieron las indicaciones de los equipos de Protección Civil con seriedad y responsabilidad.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración continuará trabajando para fortalecer las condiciones de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias en el país.