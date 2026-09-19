AICM anuncia cambios viales por el Simulacro Nacional del 19 de septiembre

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), anunció cambios viales por el Simulacro Nacional del 19 de septiembre que se realizará en punto de las 12:00 horas.

La intención de las autoridades es llevar a cabo una evacuación segura durante el ejercicio preventivo en el acceso a las dos terminales del aeropuerto. Por ello, el flujo vehicular será disminuido en:

Terminal 1: Av. Carlos León a la altura de Puerta 1

Terminal 2: Rampa de acceso a zona de salidas

AICM (AICM)

Cambios viales en el AICM por el Simulacro Nacional del 19 de septiembre no afectarán operaciones

Ante los cambios viales que se establecerán en el AICM por el Simulacro Nacional, las autoridades invitaron a pasajeros y comunidad aeroportuaria a participar en el ensayo de seguridad.

También puntualizaron que el Simulacro Nacional “no afectará operaciones de despegue y aterrizaje” del 19 de septiembre.

Además, se exhortó a los viajeros que tengan un vuelo programado a que lleguen al AICM con anticipación para evitar cualquier eventualidad.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México lleva preparándose de forma anticipada para realizar un exitoso Simulacro Nacional.

Desde el 28 de agosto, el AICM inició un Programa de Simulacros de Sismos dirigido a su personal, prestadores de servicios, líneas aéreas y pasajeros.

El más reciente ejercicio preventivo en el AICM fue el pasado 17 de septiembre a las 15:00 horas, cuando se ejecutó un simulacro a escala real para fortalecer la capacidad de respuesta del aeropuerto ante los sismos.