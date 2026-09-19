La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno autorizó la desclasificación de las declaraciones patrimoniales de marinos y exmarinos, entre ellos, las de los hermanos Farías Laguna y Rafael Ojeda.

Las declaraciones patrimoniales de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna dejaron al descubierto ingresos millonarios, propiedades, vehículos y créditos que habían permanecido bajo reserva.

Declaraciones patrimoniales de los Farías Laguna destapan ingresos, casas y autos millonarios

Una revisión sobre los ingresos de los hermanos Farías Laguna, señalados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, dio a conocer sus propiedades, vehículos y créditos adquiridos como servidores públicos.

Declaraciones patrimoniales de los Farías Laguna destapan ingresos, casas y autos millonarios (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Fernando Farías Laguna reportó en 2025 ingresos anuales por 1 millón 550 mil pesos. Su patrimonio incluía:

Cuatro inmuebles, entre ellos dos casas y dos terrenos, por un valor de 1.92 millones de pesos

Una Jeep Wrangler adquirida a crédito por 935 mil pesos.

Roberto Farías Laguna declaró ingresos por 1 millón 781 mil 598 pesos durante 2025. Aunque no reportó bienes inmuebles ni vehículos, sí registró dos créditos hipotecarios por casi 4 millones de pesos.

Las cifras adquieren otra dimensión al revisar información de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), pues no hay concordancia entre lo declarado ante el SAT y los recibos de nómina.

Destapan declaración patrimonial de otros mandos navales

Asimismo, la desclasificación permitió conocer información patrimonial de otros mandos navales, entre ellos, el excapitán Humberto Enrique López Arellano, quien reportó ingresos por 3.6 millones de pesos.

Otro nombre mencionado en las investigaciones de huachicol es el del excapitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán”, considerado por la FGR como una pieza relevante de la estructura investigada.

Su última declaración patrimonial disponible corresponde a 2017, cuando no hizo públicos sus bienes. Sin embargo, investigaciones señalan que en 2023 adquirió un inmueble con un valor superior a 5 millones de pesos.