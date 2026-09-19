Nataly Osma Pinilla, turista colombiana de 29 años, habría muerto por inhalar monóxido de carbono en un departamento de Airbnb, y no por una intoxicación alimentaria después de comer sushi en Roma 22.

La investigación preliminar de la Fiscalía de CDMX apunta a que dentro de la vivienda, ubicada en la colonia Tabacalera, se registró una fuga de gas que no pudo ser detectada por sus huéspedes.

La exposición prolongada al monóxido de carbono pudo causar malestares que se confundieron con una intoxicación alimentaria, provocando finalmente la muerte de Nataly Osma Pinilla.

Encuentran muerta a Nataly Osma Pinilla dentro de un Airbnb (@c4jimenez/X)

Inhalación de monóxido de carbono, causa de muerte de Nataly Osma Pinilla

En el marco de la investigación por la muerte de Nataly Osma Pinilla, las autoridades realizaron la necropsia correspondiente, confirmando que la causa fue intoxicación por monóxido de carbono.

Al principio, se especuló que la muerte pudo estar relacionada con el sushi que la joven había consumido junto a una amiga en un establecimiento del centro comercial Reforma 22.

Ese día, la joven volvió al departamento tras salir a cenar por las celebraciones patrias. Más tarde empezó a sentirse mal, tuvo vómitos y, horas después, fue hallada sin vida.

Sin embargo, las autoridades no encontraron indicios de intoxicación alimentaria ni señales de violencia en el cuerpo de la joven. Así, la hipótesis más aceptada fue un envenenamiento por monóxido de carbono.

Por ahora, las autoridades tendrán que establecer, a través de los peritajes, en qué condiciones estaba el inmueble y cuál fue el origen del monóxido de carbono.

Sushi (Unsplash)

Síntomas por envenenamiento por monóxido de carbono

Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono pueden confundirse con intoxicaciones alimentarias. Sus malestares incluyen: