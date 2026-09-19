Los gobiernos de distintos países de Europa han puesto en marcha diversas acciones de preparación por una posible guerra debido a lo que ha sido denominado como la “amenaza híbrida” atribuida a Rusia.

Reportes internacionales refieren que países como Francia, Alemania, Finlandia, Polonia, Suecia y otros, han comenzado a activar protocolos para reforzar sus defensas militares, fortificar fronteras y blindar la seguridad interna.

Ante la escala de estas medidas, surge una interrogante inevitable: ¿qué tan real es el riesgo de que estalle una guerra en Europa? Te explicamos las claves detrás de las recientes tensiones en el viejo continente.

Sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica (OTAN)

¿Guerra en Europa? Tensiones con Rusia prenden alertas

El 15 de septiembre de 2026, aviones cazas de la OTAN derribaron un dron militar ruso cargado con explosivos sobre territorio de Lituania tras ingresar sin autorización desde Bielorrusia.

Días después, autoridades de Alemania reportaron un intento de ataque que atribuyeron a la inteligencia militar rusa con drones cargados de Semtex en el aeropuerto logístico de Leipzig/Halle.

OTAN (ESPECIAL)

Tras ello, el presidente francés Emmanuel Macron denunció un aumento de la amenaza híbrida orquestada para desestabilizar la seguridad de las instituciones estratégicas de Europa.

El diagnóstico fue secundado el primer ministro polaco Donald Tusk, quien advirtió por posibles nuevos sabotajes o impactos de misiles presentados intencionalmente como accidentes diplomáticos.

Frente a estas alertas, ministerios de defensa de Europa han comenzado a acelerar protocolos de protección civil y patrullajes en infraestructura crítica para disuadir cualquier eventual agresión.

Gobiernos despliegan acciones ante posible guerra en Europa

Ante la amenaza de una guerra en Europa, los gobiernos de diversos países del continente han comenzado el despliegue de acciones en busca de reforzarse ante el riesgo.

En Alemania el gobierno comenzó a evaluar estaciones de metro, túneles y subterráneos como posibles refugios, además de actualizar sus planes para movilizar tropas aliadas en Europa.

Por su parte, Finlandia elevó la edad máxima del servicio militar de reserva a 65 años, impulsando la creación de una fuerza defensiva cercana al millón de personas capacitadas.

En la región del Báltico Estonia, Letonia y Lituania construyen trincheras, fortificaciones y barreras antitanques, conformando la denominada Línea de Defensa Báltica ante cualquier agresión.

Asimismo las autoridades de Suecia distribuyen folletos de supervivencia, mientras Polonia estudia imponer entrenamiento militar obligatorio para fortalecer sus filas ante una posible guerra.

Finalmente las instituciones de la Unión Europea aconsejaron a unos 450 millones de habitantes mantener suministros de agua, alimentos, medicamentos y dinero en efectivo suficientes para al menos 72 horas.