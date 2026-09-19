Myriam Urzúa explicó cómo será el Simulacro Nacional 19 de septiembre en CDMX (Ciudad de México), desde la hipótesis, los escenarios y lo que debes saber.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de CDMX resaltó la importancia de llevar a cabo este segundo Simulacro Nacional pese a ser sábado.

“Los escenarios son importantes porque demuestran a la ciudadanía este ejercicio y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia”. Myriam Urzúa, titular de Protección Civil en CDXM

Como destacó, un sismo no elegirá un día de la semana, por lo que llamó a todas las familias de CDMX a participar en punto de las 12:00 horas desde el hogar.

Simulacro Nacional 19 de septiembre en CDMX: Myriam Urzúa explica cómo será

A partir de las 12:00 horas sonará la alerta sísmica en los 14 mil 156 postes del C5 para llevar a cabo el segundo Simulacro Nacional 19 de septiembre en CDMX.

Simulacro Nacional 19 de septiembre en CDMX (SGIRPC)

Fue en entrevista con Mario Campos que Myriam Urzúa dio a conocer los detalles del Simulacro Nacional, como la hipótesis que presentará un sismo magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

De acuerdo con Myriam Urzúa, en televisoras y radiodifusoras también se escuchará la alerta sísmica, que planteará dos escenarios de respuesta a un supuesto sismo:

Deportivo Xochimilco

Monumento a la Revolución

Los ejercicios en estos sitios serán de rescate en alturas, además de una búsqueda de personas en estructuras colapsadas con el uso de sistemas de comando de incidentes.

Estos escenarios demuestran a la ciudadanía la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en un evento extremo.

SGIRPC plantea con alcaldías otros escenarios por Simulacro Nacional del 19 de septiembre

Myriam Urzúa dio a conocer que aunado a los dos escenarios, se plantea recrear otros eventos por el Simulacro Nacional del 19 de septiembre.

Myriam Urzúa destacó que con la hipótesis en la CDMX se esperaría una percepción muy fuerte, por lo que realizarán otros escenarios en varias alcaldías.

Por lo que la titular de SGIRPC llamó a la ciudadanía a participar desde sus hogares, lo que de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado más de 26 mil edificios.