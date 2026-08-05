El Gobierno de México anunció de forma oficial el Segundo Simulacro Nacional 2026, por lo que en esta nota te decimos la fecha, hora y la hipótesis del sismo que se pondrá a prueba.

Autoridades de Protección Civil reiteraron que la intención del Simulacro Nacional 2026 es que la población esté mejor preparada ante una situación de emergencia, reforzando así la cultura de la prevención.

Simulacro Nacional 2026: ¿Cuál es la fecha?

El Gobierno de México dio a conocer que el Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo a nivel nacional el próximo 19 de septiembre.

Las autoridades precisaron que este día será sábado, por lo que el simulacro servirá para que las familias y la población en general revisen sus planes de emergencia ante un eventual sismo.

Simulacro Nacional 2026 (@SOBSECDMX)

De manera adicional, el Segundo Simulacro Nacional 2026 ayudará a coordinar esfuerzos en tareas de respuesta por parte de autoridades de las tres órdenes de gobierno.

Simulacro Nacional 2026: ¿A qué hora será?

Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que el segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas el sábado 19 de septiembre de 2026.

Con ello, se espera que la mayoría de la población participe de esta actividad, enfocada a mejorar la respuesta y la cultura de la prevención ante fuertes sismos en México.

Simulacro Nacional 2026: ¿Cuál es la hipótesis del sismo que se pondrá a prueba?

Protección Civil federal dio a conocer que el segundo Simulacro Nacional 2026 se implementará con cinco hipótesis de sismo generadas en diferentes puntos de México.

De acuerdo con las autoridades, dichas hipótesis serán:

Centro (sismo principal): Magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas Noroeste: Magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California Península de Yucatán: Magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo Noreste: Magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León

Simulacro Nacional 2026

Protección Civil señala que el sismo principal es resultado de diversos análisis que arrojan esta posibilidad debido al movimiento que ocurre en la placa de cocos.

Es decir, corresponde a un escenario sumamente posible, por lo que permite ensayar a las autoridades la respuesta ante este tipo de emergencias sísmicas.

Laura Velázquez instó a que tanto casas, escuelas, centros de trabajo y otros espacios se registren en la plataforma oficial del segundo Simulacro Nacional 2026, para obtener así la constancia de participación.