El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), anunció que la tarde de este jueves 17 de septiembre se realizará un simulacro a escala real en sus instalaciones.

De acuerdo con la información, el simulacro tendrá la hipótesis de un sismo y participarán personal del AICM, autoridades, protección civil y la comunidad que se encuentre en el aeropuerto en ese momento.

Se espera que el simulacro a escala real dé inicio a las 15:00 horas de este jueves como parte de las acciones para fortalecer los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante los sismos.

A través de una breve publicación, el AICM solicitó a sus usuarios mantenerse atentos a las indicaciones del personal de protección civil, adelantando que el simulacro no afectará sus operaciones.

#AICMinforma

Se llevará a cabo a las 15:00 horas un simulacro a escala real, con hipótesis de sismo, con la participación de la comunidad aeroportuaria. Mantente atento a indicaciones del personal de protección civil.

Este ejercicio no afectará operaciones. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 17, 2026

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