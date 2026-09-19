América vs Chivas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
América 2-2 Chivas es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: América 2-2 Chivas
América vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Chivas, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
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San Luis vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Chivas
- Portero: José Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
- Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
- Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
América vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
América vs Chivas se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5, ViX, YouTube y TUDN.
- Partido: América vs Chivas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX, YouTube y TUDN