América vs Chivas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

América 2-2 Chivas es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 2-2 Chivas

América vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Chivas, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

Chivas

Portero: José Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo

Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea

Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín

América vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

América vs Chivas se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5, ViX, YouTube y TUDN.