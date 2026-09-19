América vs Chivas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

América 2-2 Chivas es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 2-2 Chivas

América vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Chivas, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
  • Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
  • Delantero: Henry Martín

Chivas

  • Portero: José Rangel
  • Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
  • Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
  • Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín

América vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

América vs Chivas se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 5, ViX, YouTube y TUDN.

  • Partido: América vs Chivas
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, ViX, YouTube y TUDN