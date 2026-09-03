El Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha, hora e hipótesis oficiales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a la población a participar el sábado 19 de septiembre de 2026 en un ejercicio que pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas en distintas regiones de México.

Como parte del simulacro, sonará la alerta sísmica a través de altavoces, radio, televisión y teléfonos celulares.

Las autoridades buscan reforzar la cultura de prevención y que millones de personas conozcan cómo actuar ante un sismo real.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre por el Simulacro Nacional 2026?

El Simulacro Nacional 2026 comenzará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado 19 de septiembre.

Durante Simulacro Nacional 2026 se plantearán cinco escenarios sísmicos:

Centro del país: magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Noroeste: magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

Noreste: magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Respecto al escenario de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla, la coordinadora nacional de Protección Civil aclaró que se trata de un evento físicamente posible debido a la interacción de la placa de Cocos.

¿Dónde sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre?

Durante el Simulacro Nacional 2026 podrían utilizarse distintos medios de alertamiento, entre ellos:

Altavoces del C5.

Sistemas de alertamiento masivo en teléfonos celulares mediante Cell Broadcast.

Radio.

Televisión.

En el caso de los teléfonos celulares, el aviso de emergencia llegará como un mensaje de texto emergente acompañado de un sonido fuerte y vibración, similar al de una sirena.

La alerta podrá emitirse incluso cuando el teléfono esté configurado en modo silencio o vibración, por lo que la recomendación es estar atento al aviso y participar en el ejercicio.

El objetivo del Simulacro Nacional 2026 es que la población conozca cómo actuar ante una emergencia real, identifique las zonas de menor riesgo y fortalezca sus protocolos de protección.