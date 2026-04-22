Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, obtuvo un amparo para reabrir una investigación relacionada con la presunta falsificación de su firma en el documento que le otorgaba protección contra su detención.

Un Tribunal Colegiado determinó que hubo violaciones al debido proceso, por lo que instruyó a la jueza federal del caso que se reabran las investigaciones y se realicen correctamente las pruebas pendientes.

Conceden amparo a Silvano Aureoles para reabrir investigación por falsificación de firma

Los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal concedieron un amparo a Silvano Aureoles para que se reabra la investigación de la presunta falsificación de una firma en un documento.

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán (Cortesía)

La defensa de Silvano Aureoles argumentó que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) hizo el señalamiento de la firma falsa, la jueza sólo permitió el dictamen oficial y no el de la grafóloga del acusado.

El Tribunal Colegiado determinó que hubo violaciones al debido proceso, por lo que ordenó a la jueza Jovita Vargas Alarcón reabrir la investigación por la presunta falsificación de la firma de Aureoles.

La resolución del tribunal no implica una absolución, pero sí abre la puerta a que se revisen nuevamente las pruebas y se determine con mayor certeza si hubo o no manipulación de su firma en el proceso judicial que frenaba su detención.

Cabe recordar que el exgobernador Silvano Aureoles está acusado de: