Una niña de 9 años y su madre protagonizan un caso relacionado con abusos y agresión sexual que ha generado indignación en el municipio de Piedras Negras, en Coahuila.

Un video que ya circula en redes sociales destapó la pesadilla que hoy vive una niña, cuya custodia le fue entregada al padre, quien actualmente se desempeña como apoderado jurídico del municipio de Piedras Negras y cuenta con múltiples nexos dentro de las instancias ministeriales de la localidad.

En la grabación del pasado 26 de mayo a las afueras del Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, se muestra a una menor gritando desesperada porque no desea irse con su progenitor.

“¡Mamá, no dejes que me lleve, él me toca!”, grita ante la presencia de desconocidos y elementos policíacos, quienes retenían a la madre ya que está cuenta con una orden de restricción en su contra.

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HASTA DÓNDE LLEGA EL PODER Y EL DINERO LA POLICÍA ESTÁ DE ADORNO QUÉ POCA



Exigen justicia para una niña de 9 años.



"¡Mamá, no dejes que me lleve, él me toca!"



Este fue el desgarrador grito de ayuda de una pequeña de 9… pic.twitter.com/2f0kKPZ644 — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 1, 2026

Niña de 9 años denuncia presuntos abusos de su padre

De acuerdo con Vica Torres Arocha, el pasado 27 de abril la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de Coahuila, otorgó la custodia temporal de su hija al padre luego de que ella le propinara una cachetada a la menor porque hizo algo indebido.

Aquella confesión fue el inicio de una historia cargada de violencia.

El pasado 26 de mayo, la hermana de Vica Torres acudió a un festival de su sobrina en representación de su madre; evento donde la menor destapó que su padre, Eduardo Alejandro Morales Cervera, la tocó indebidamente.

Vica Torres fue en su búsqueda al enterarse, pero no pudo acercarse por lo que aprovecho las cámaras para contar su versión.

Padre de la menor obtuvo su custodia por uso de influencias

Vica Torres asegura haberse divorciado de Eduardo Alejandro Morales porque éste la golpeó brutalmente durante su matrimonio; incluso cuenta con evidencias.

Él solicitó la custodia de su hija en común argumentando que era violentada por la madre, misma que le fue concedida sin peros y rápidamente por sus influencias. Evento que motivó a la menor a contar su verdad.

La niña, de nombre desconocido, dice haberse despertado una noche y ver a su padre tocándola indebidamente.

Ante la declaración, la madre le reclamó al progenitor y más tarde recibió amenazas.

Vica Torres acusa al abuelo de su hija, el Licenciado Juan Porfirio Morales Gutiérrez, y a los abogados José Manuel Bravo y Alejandro Lara, de intimidar y manipular a la menor para callarla.

Aprovechando que el video se viralizó y los gritos de la niña despertaron el interés de desconocidos, la madre convoco a una marcha para exigir que las autoridades la escucharan y le retiraran al padre la custodia.

Tras dos movilizaciones ocurridas en Coahuila durante el fin de semana, el gobernador Manolo Jiménez, en coordinación con la funcionaria Sonia Villarreal y la dirección estatal de la PRONNIF, ordenaron una revisión del caso.

Le otorgaron la custodia temporal a la familia paterna, aunque no por mucho tiempo. Ante críticas y nuevas presiones, la menor quedó temporalmente bajo el resguardo de la familia materna.