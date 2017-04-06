Un operativo de fuerzas estatales para retomar el control de la comunidad, derivó en un enfrentamiento con pobladores que dejó por lo menos 10 personas detenidas y 7 policías heridos en Arantepacua, Michoacán.

De acuerdo con el noticiero 10 En Punto, la acción tenía como objetivo retomar el orden en la comunidad, recuperar vehículos retenidos y evitar bloqueos carreteros.

El Gobierno de Michoacán confirmó al noticiero conducido por Denise Maerker que 3 de los 7 policías heridos se encuentran graves.

El conflicto en Arantepacua se debe a la disputa de un predio en litigio con la localidad vecina de Capacuaro.