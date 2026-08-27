Claudia Sheinbaum reveló en la mañanera del 27 de agosto que el gobierno ha recuperado más de 5 millones de dólares relacionados con Genaro García Luna y la familia Weinberg, en el marco de investigaciones por daños patrimoniales al Estado.

“Ya se recuperaron más de 5 millones de dólares de los Weinberg en el caso García Luna” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó que se trata de un avance importante en el proceso judicial contra Genaro García Luna.

Será la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la encargada de detallar el alcance de esta recuperación el viernes 28 de agosto.

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