Las autoridades del gabinete de seguridad confirmaron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, señalado por investigaciones federales por haber participado en el Caso García Luna.

Los reportes indican que Jesús Gabriel Pérez Rodríguez estaría implicado en el desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y obras de las prisiones federales.

Con esto, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez formaría parte del grupo de 60 personas que han sido acusadas de participar en la red de corrupción junto a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

¿De qué se le acusa a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, cómplice en el Caso García Luna?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue detenido el jueves 11 de diciembre de 2025.

Felipe Calderón y Genaro García Luna

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), al presunto cómplice de Genaro García Luna se le imputan los delitos de:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Por ambos cargos, a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez se le dictó prisión preventiva oficiosa, mientras que su próxima audiencia fue programada para el 16 de diciembre de 2025.

Es de recordar que Jesús Gabriel Pérez Rodríguez se desempeñó como director general de Desarrollo Tecnológico del OADPRS durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En ese periodo, habría facilitado la emisión de contratos irregulares que permitieron la triangulación de recursos públicos hacia empresas de Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont.