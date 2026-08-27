Claudia Sheinbaum advirtió a Francisco García Cabeza de Vaca que “está muy difícil” buscar la presidencia desde otro país, luego de que el exgobernador de Tamaulipas reiterara su intención de competir en las elecciones 2030.

“Está muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México recordó que su propuesta de veto a la doble nacionalidad impediría su candidatura, mientras que la Constitución exige residencia en México por al menos 20 años, requisito que García Cabeza de Vaca no cumple al vivir en Texas desde 2022.

El caso de Francisco García Cabeza de Vaca quedaría en manos del TEPJF. El exgobernador dijo en entrevista que buscará ser candidato a la presidencia en las elecciones 2030.

¿Cabeza de Vaca puede buscar la presidencia en 2030?

Francisco García Cabeza de Vaca expresó su intención de competir por la presidencia en las elecciones 2030, a pesar de ser considerado prófugo de la justicia en México.

De acuerdo con Arturo Zaldívar, una orden de aprehensión o el considerarse prófugo no es un impedimento para registrarse como candidato a un cargo público.

Esto debido a que quienes no cuentan con una sentencia no han perdido sus derechos de votar y ser votados.

Sin embargo, resaltó que correspondería al Tribunal Electoral determinar si Fernando García Cabeza de Vaca puede o no competir por un cargo de elección popular como la presidencia.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó en 2024 que García Cabeza de Vaca no podía ser candidato a diputado debido a que contaba con órdenes de aprehensión y era considerado “prófugo de la justicia”.

No sólo la doble nacionalidad: García Cabeza de Vaca no es elegible según la Constitución

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la doble nacionalidad para presidentes y gobernadores no sería el único impedimento para Francisco García Cabeza de Vaca, quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense.

Y es que, de acuerdo con la Constitución Política de México, un aspirante a la presidencia, además de ser mexicano, tiene que haber residido en el país por al menos 20 años.

Esta norma señala que este tiempo de residencia incluye todo el año anterior a las elecciones y solo permite ausencias de máximo 30 días.

Sin embargo, Francisco García Cabeza de Vaca reside en Texas, Estados Unidos, desde octubre de 2022.