Mónica Gámez Grijalva es esposa del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado de ser uno de los liderazgos de la megared de huachicol fiscal en México.

La mujer también es empresaria en Sonora, cuyas corporaciones han sido señalas por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener movimientos irregulares.

Mónica Gámez Grijalva ha pedido a las autoridades mexicanas la integridad de su esposo, Fernando Farías Laguna, dado el contexto de un probable traslado a México para que enfrente la justicia mexicana.

¿Quién es Mónica Gámez Grijalva?

Mónica Gámez Grijalva es una agroempresaria sonorense, esposa del contralmirante Fernando Farías Laguna.

¿Qué edad tiene Mónica Gámez Grijalva?

Se desconoce la edad de Mónica Gámez Grijalva, pero tendría alrededor o poco más de 40 años de edad, de acuerdo con los años en los que hizo sus estudios universitarios. Su esposo Fernando Farías Laguna tiene 47 años de edad.

¿Quién es el esposo Mónica Gámez Grijalva?

Fernando Farías Laguna es el esposo de Mónica Gámez Grijalva, detenido en Argentina y pedido en extradición or México por señalamientos de huachicol fiscal.

Fernando y su hermano Manuel Roberto Farías Laguna son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien está casado con Sandra Luz Laguna Rivera.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Gámez Grijalva?

Se desconoce el signo zodiacal de Mónica Gámez Grijalva.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Gámez Grijalva?

Se desconoce si Fernando Farías Laguna y Mónica Gámez Grijalva tiene hijos pero en otros momentos se habló que percibía parte de su sueldo justificando que tenía dependientes económicos.

¿Qué estudió Mónica Gámez Grijalva?

Mónica Gámez Grijalva estudió Negocios Internacionales en la Universidad del Valle de México (UVM) de 2006 a 2010.

¿En qué ha trabajado Mónica Gámez Grijalva?

Mónica Gámez Grijalva es empresaria y directora general de Gamez Hortalizas SA de CV que comercializa los cultivos de 16 productores que trabajan 800 hectáreas en Sonora.

De acuerdo con el portal Tierra Fértil “en cinco años multiplicó por ocho los logros empresariales de su padre”.

La FGR, de acuerdo con Reforma, identificó “operaciones inusuales” en las cuentas de las empresas de Mónica Gámez Grijalva, Gamez Hortlizas y Comercial Gámez San Pedro.

Comercial Gámez San Pedro habría sido creada en 2024 por Fernando Farías Laguna con 10 por ciento de participación y el restante 90 por ciento a nombre de su esposa.

La empresa es un supermercado el cual fue pasada a nombre los padres de Mónica y suegros de Fernando, José Espiridión Gámez Parra y Magda Grijalva Ramírez, con el 50 por ciento cada uno.