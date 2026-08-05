Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la recuperación de 500 mil dólares por la UIF, relacionados con Genaro García Luna y la familia Weinberg.

Acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna. 500 mil dólares que los vamos a dedicar a algo particular Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mencionó que pronto se darán más detalles sobre el aseguramiento y que la información será comunicada por Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Previamente, la Secretaría de Hacienda había informado que la recuperación de los activos se logró mediante un procedimiento civil promovido ante un tribunal del estado de Florida, Estados Unidos.

Genaro García Luna presentó una apelación contra su sentencia (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

México recuperó 578.5 millones de dólares por caso García Luna

Claudia Sheinbaum habló sobre la millonaria recuperación en el caso García Luna al responder sobre la posibilidad de que México acceda a los 15 mil millones de dólares requeridos a “El Mayo” en Estados Unidos.

Aunque no ahondó en detalles, mencionó que en todos los casos similares se hace una solicitud a las autoridades competentes, en este caso al gobierno estadounidense.

Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Hacienda, el monto recuperado de integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas fue por 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño ocasionado al Estado mexicano.

Durante el proceso se comprobó la participación de personas físicas y jurídicas en mecanismos destinados a obtener de forma indebida contratos públicos, así como en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos.

Esta resolución se suma a las sentencias obtenidas previamente en contra de Genaro García Luna y su cónyuge, dictadas en mayo de 2025, por un monto superior a 2,448 millones de dólares.