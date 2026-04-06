El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, pidió formalmente una audiencia para defender su apelación ante la Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

Con información de Milenio, el exfuncionario de México durante el sexenio de Felipe Calderón, pretende invalidar el fallo judicial por el que fue sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico.

García Luna busca revertir sentencia en su contra por narcotráfico ante la Corte de Nueva York

Genaro García Luna buscará dejar sin efecto la sentencia que le fue dictada en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, tras alegar que el juicio en su contra no contó con la transparencia ni las herramientas legales para su correcto desarrollo.

Con información de Milenio, el abogado César de Castro, defensa legal de Genaro García Luna, entregó a la Corte de Apelaciones de Nueva York un calendario con 11 opciones entre mayo y agosto de 2026 para que celebre su juicio de apelación ante la Corte.

Los reportes señalan que la solicitud del exfuncionario será aceptada sin inconvenientes, debido a que los fiscales de Nueva York externaron su apertura a sostener un careo con la defensa en caso de que esta lo solicitara.

Puntualmente, la defensa de García Luna señala que el juicio en su contra estuvo basado en presunta manipulación de testimonios de al menos cuatro testigos, así como pruebas que no fueron tomadas en cuenta por el jurado.

Anteriormente, las autoridades de Estados Unidos han negado las acusaciones de la defensa, toda vez que aseguran estas no revierten los nexos que sostuvo el exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.

No obstante, se espera que el juicio de apelación se lleve a cabo, a la espera de que tres jueces analicen nuevamente los argumentos de la defensa, así como una nueva revisión a las pruebas que llevaron a la sentencia en contra de García Luna.

La información sugiere que pese a la celebración del judicio de apelación, los juzgadores reafirmarán la sentencia en su contra, por lo que deberá cumplir su sentencia de 38 de cárcel en Estados Unidos.

Cadena perpetua para Genaro García Luna, pide la fiscalía de Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPNoticias)

¿Qué cargos le imputan a García Luna en Estados Unidos?

En octubre de 2024, Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión por el juez federal de Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, tras ser hallado culpable de al menos 5 cargos que le fueron imputados.

Puntualmente, derivado de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, García Luna fue acusado de:

Conspiración para distribuir cocaína de manera internacional

Conspiración para la distribución y posesión de cocaína

Conspiración para importar cocaína

Participación continua en una organización criminal del narcotráfico (declaradas en 2025 organizaciones terroristas)

Realizar declaraciones falsas a las autoridades de Estados Unidos

Cabe señalar que en México enfrenta procesos abiertos por corrupción, por lo que en caso de librar la justicia estadounidense, el exfuncionario federal aún deberá responder por sus delitos cometidos en nuestro país.