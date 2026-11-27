La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló de qué habló con Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, sobre la academia de policía que se construye en su estado y que contempla la posible colaboración de Estados Unidos en cursos de capacitación.

“Tuve oportunidad de hablar con el gobernador de Querétaro cuando estuve en Querétaro, cuando hicimos una gira para el tren México-Querétaro-Guanajuato. Estuvimos ahí conjuntamente con la gobernadora de Guanajuato y el gobernador de Querétaro y hablamos del tema” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia Mañanera del Pueblo este viernes 27 de noviembre de 2026, Sheinbaum recordó el planteamiento que hizo a Mauricio Kuri sobre la academia policial, con el objetivo de que el proyecto se mantuviera en coordinación con el Gabinete de Seguridad y otras instituciones del Gobierno de México.

De acuerdo con la mandataria, el gobernador de Querétaro recibió su planteamiento y mantendrá comunicación con las autoridades federales.

¿Qué planteó Sheinbaum a Mauricio Kuri sobre la academia policial de Querétaro?

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que pidió a Mauricio Kuri mantenerse cercano al Gabinete de Seguridad y, particularmente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para conocer los límites jurídicos de la participación del Gobierno de Estados Unidos en los cursos que se impartan en la academia policial de Querétaro.

El proyecto generó polémica ante la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participaran en actividades de capacitación sin la autorización del Gobierno de México.

Por ello, Sheinbaum explicó que su planteamiento al gobernador fue que conociera las disposiciones legales que regulan la intervención de autoridades extranjeras en este tipo de actividades.

“Y lo que le planteé es que estuviera cerca del Gabinete de Seguridad y particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuáles eran los límites establecidos jurídicamente para la participación del Gobierno de Estados Unidos en algunos cursos que se quisieran dar en la academia” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum asegura que Mauricio Kuri mantendrá comunicación con la SRE por academia de policía

En este contexto, la presidenta de México señaló que, después de conversar con Mauricio Kuri sobre los límites jurídicos para la participación de Estados Unidos en México, el gobernador de Querétaro comprendió el planteamiento.

Asimismo, indicó que ambos acordaron mantener la comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender los aspectos relacionados con la academia policial.

“Entonces le quedó claro y está en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó Sheinbaum.

Por otra parte, de acuerdo con reportes sobre la construcción de la academia internacional de capacitación policial de Querétaro, las obras comenzaron en octubre de 2026 dentro del complejo de seguridad Rhino.

Hasta ese momento, el proyecto reportaba un avance del 8%, por lo que durante noviembre todavía se encontraba en la etapa de cimentación.

La obra mantiene como objetivo concluir esta etapa de construcción en enero de 2027. Para su desarrollo, cuenta con una inversión superior a los 30 millones de pesos y fue adjudicada mediante licitación pública nacional a la empresa queretana Constructora Llodi.