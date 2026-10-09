La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson, con el objetivo de fortalecer la relación comercial entre ambos países y abordar las condiciones para impulsar las inversiones en México.

“Fue una reunión en donde participó él (Ronald Johnson) con empresarios y ya tendremos una reunión particular.” Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de generar confianza para las empresas estadounidenses interesadas en invertir en territorio mexicano, así como de mantener los vínculos económicos en beneficio de ambas naciones, por lo que no se habló de la academia policial en Querétaro.

¿De qué hablaron Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson?

Claudia Sheinbaum explicó durante la conferencia matutina de este 9 de octubre, que el encuentro en Palacio Nacional con Ronald Johnson estuvo enfocado en temas comerciales.

También reveló que se habló sobre la Ley de Ingresos y las condiciones favorables para la inversión extranjera; la reunión contó con la participación de representantes de la American Chamber of Commerce.

“Fue una reunión con empresarios en donde estuvo presente el embajador, de hecho el trajo a la delegación de la American Chamber que son empresarios que, es una asociación que se formó en relación a, principalmente con el tratado comercial y las empresas estadounidenses que tienen su presencia en México. La reunión fue más bien atender las solicitudes de las empresas, explicarles la Ley de Ingresos, explicarles algunas solicitudes que ellos tenían particulares. Entonces más bien fue relacionada con el comercio y con el ambiente favorable para la inversión de las empresas en nuestro país, esencialmente fue eso y ya quedamos de reunirnos pronto con el Secretario de Relaciones Exteriores y el Embajador pues para ver temas particulares.” Claudia Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum subrayó que la confianza empresarial es un elemento importante para garantizar nuevas inversiones y mantener una relación económica sólida entre México y Estados Unidos.

Aunque el encuentro ocurrió en medio de la polémica por la academia policial de Querétaro, Sheinbaum aclaró que ese asunto no se abordó durante la reunión, pues el objetivo fue recibir exclusivamente a los empresarios estadounidenses.

Sheinbaum anuncia próxima reunión para hablar de Querétaro

Claudia Sheinbaum adelantó que próximamente se reunirá con el embajador Ronald Johnson para abordar el tema de la academia policial de Querétaro, y en ese encuentro también participará el secretario de Relaciones Exteriores.

De esta manera, el diálogo sobre seguridad y la polémica en Querétaro quedará pendiente para una reunión posterior, mientras que el encuentro realizado en Palacio Nacional se concentró en fortalecer el comercio y las inversiones entre México y Estados Unidos.