La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el horario en el que recibirá al rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional.

“El jueves a las 4 de la tarde viene el Rey de España, el jefe de Estado español” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La reunión se llevará a cabo el próximo 25 de junio a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) en Palacio Nacional.

El encuentro marcará un acercamiento diplomático entre ambos gobiernos en medio de la visita oficial del monarca español al país.

Cabe recordar que Felipe VI viajará a México para asistir a actividades relacionadas con la participación de la selección española contra Uruguay en el Mundial 2026.

Su agenda contempla una visita a Guadalajara, Jalisco, donde aprovechará su estancia para reunirse con la presidenta mexicana.

¿De qué hablarán Sheinbaum y Felipe VI?

En ocasiones anteriores, Claudia Sheinbaum adelantó algunos de los temas que podrían abordarse durante el encuentro con Felipe VI, entre ellos el reconocimiento y la importancia de los pueblos originarios en México.

Las declaraciones fueron realizadas el pasado 18 de junio de 2026 durante la conferencia matutina de la mandataria, donde ofreció detalles preliminares sobre la visita del jefe de Estado español.

Asimismo, confirmó que Felipe VI estará acompañado por integrantes de alto nivel del gobierno español, entre ellos:

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Aún no hay detalles sobre una posible conferencia conjunta

Hasta el momento, no se ha informado si la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI ofrecerán una conferencia de prensa conjunta tras la reunión.

No obstante, la mandataria adelantó previamente que esto sería poco probable debido a la apretada agenda que mantiene el monarca español durante su visita a México.

Por parte del gobierno mexicano tampoco se ha confirmado qué funcionarios acompañarán a Sheinbaum en el encuentro. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la agenda y el protocolo de la reunión.