Durante la conferencia mañanera de este 26 de junio, Claudia Sheinbaum habló sobre su reunión con el rey Felipe VI de España, describiéndola como cordial y enfocada en la situación mundial.

“Fue cordial. Hablamos sobre la situación del mundo. Para nosotros el perdón es un asunto de identidad nacional, reconocimiento y no a la discriminación”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta reafirmó que para México el tema del perdón histórico por parte de España y el rey Felipe VI representa un pilar de identidad nacional, reconocimiento a los pueblos originarios y rechazo a toda forma de discriminación.

Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional (Tomada de video)

México reafirma su postura histórica ante España con solicitud de perdón

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció detalles del diálogo sostenido con el rey Felipe VI de España, quien visitó México en el marco del Mundial 2026.

Sheinbaum indicó que ambos conversaron sobre la situación mundial y los lazos bilaterales, marcando un acercamiento tras años de distanciamiento diplomático.

Asimismo, la presidenta enfatizó que, más allá de la solicitud de disculpa enviada en el pasado por Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento de los abusos durante la Conquista y la grandeza de las civilizaciones originarias es un asunto de dignidad para el pueblo mexicano. “Es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y no a la discriminación”, declaró.

El encuentro entre Sheinbaum y el rey de España, se produce después de siete años de tensiones bilaterales y representa un paso hacia la normalización de las relaciones entre México y España.

Fuentes oficiales destacaron que la reunión fue breve, en línea con la agenda del rey, quien posteriormente se trasladó a Guadalajara para asistir al partido de España en el Mundial.

Claudia Sheinbaum acompañó al rey Felipe VI en parte del protocolo en Palacio Nacional y resaltó la importancia de fortalecer los vínculos en beneficio de ambos pueblos, sin dejar de lado la memoria histórica y el respeto a los pueblos originarios, tema central en la agenda del gobierno mexicano.