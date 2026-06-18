La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo también confirma reunión con Felipe VI para el próximo 25 de junio y reitera el reconocimiento e importancia de los pueblos originarios.

“Todavía no sabemos los temas, viene muy corto tiempo y obviamente nosotros siempre vamos a hablar de la importancia de los pueblos originarios” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo del jueves 18 de junio de 2026, la presidenta confirmó la visita del rey español a México por el Mundial 2026, aunque no dio más detalles al respecto, se sabe que será en la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum reconoce primer paso de Felipe VI tras exposición de mujeres indígenas en España

En este mismo tema la presidenta de México, expresó su reconocimiento a Felipe IV tras la visita del rey español a una exposición de México sobre las mujeres indígenas.

Donde Felipe VI emitió unas declaraciones donde señaló los abusos cometidos por España durante la época de la Conquista.

Mismo que para la presidenta Sheinbaum representa este avance, aunque no se trate del perdón que había solicitado previamente el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Él dio un paso muy importante desde mi punto de vista (...) hay un momento donde él va a una exposición de las mujeres indígenas, asiste a las exposición, que si bien no es un perdón que se solicitó, sí es un avance, sí es un paso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque por el momento la presidenta de México no dio a conocer qué temas podría hablar directamente con el rey Felipe VI, pero el turismo sí estaría en la agenda.







