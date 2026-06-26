La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer detalles de la conversación que sostuvo con el rey Felipe VI sobre los pueblos originarios de México, durante su encuentro oficial este jueves 25 de junio.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que uno de los temas centrales de la reunión fue “la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España”.

Sheinbaum reiteró la relevancia de reconocer la grandeza de las civilizaciones originarias de México, así como la necesidad de fortalecer una relación entre ambas naciones sustentada en el respeto y la colaboración.

Cabe mencionar que la visita del rey Felipe VI a Palacio Nacional se da en el contexto del viaje de su majestad a México para presenciar el partido entre España y Uruguay del próximo viernes 26 de junio.

Sheinbaum detalla diálogo con Felipe VI sobre los pueblos originarios de México
Sheinbaum detalla diálogo con Felipe VI sobre los pueblos originarios de México (Captura de pantalla)

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