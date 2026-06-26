La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer detalles de la conversación que sostuvo con el rey Felipe VI sobre los pueblos originarios de México, durante su encuentro oficial este jueves 25 de junio.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que uno de los temas centrales de la reunión fue “la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España”.

Sheinbaum reiteró la relevancia de reconocer la grandeza de las civilizaciones originarias de México, así como la necesidad de fortalecer una relación entre ambas naciones sustentada en el respeto y la colaboración.

Cabe mencionar que la visita del rey Felipe VI a Palacio Nacional se da en el contexto del viaje de su majestad a México para presenciar el partido entre España y Uruguay del próximo viernes 26 de junio.

Sheinbaum detalla diálogo con Felipe VI sobre los pueblos originarios de México (Captura de pantalla)

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