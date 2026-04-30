José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España, se reunió con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, reforzando el diálogo bilateral.

Diplomático de carrera, nació en Madrid en 1972 y desde julio de 2021 encabeza la política exterior española.

Ha sido embajador en Francia y Mónaco, además de sherpa del presidente ante la UE y el G20.

Condecorado por diversos países, Albares ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de relaciones con Europa y América Latina, consolidándose como figura central en la diplomacia española.

¿Quién es Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

José Manuel Albares Bueno nació el 22 de marzo de 1972 en Madrid, España.

Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España (@jmalbares / Instagram )

Es un diplomático y político español que desde el 10 de julio de 2021 se desempeña como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España.

¿Cuántos años tiene Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

Juan Manuel Albares Bueno tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

Juan Manuel Albares Bueno se divorció en 2021 de Hélène Davo, con quien tuvo cuatro hijos.

Actualmente mantiene una relación con Therese Jamaa, una destacada ejecutiva francesa de origen libanés, vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja Española y con amplia trayectoria en el sector tecnológico.

Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España (@jmalbares / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

Juan Manuel Albares Bueno es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

Juan Manuel Albares Bueno tiene cuatro hijos.

¿Qué estudió Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, especializado en asuntos jurídico-económicos.

Además cuenta con:

Diploma en Ciencias Empresariales

Diploma en Defensa Nacional por el CESEDEN

Diploma en Gestión Cultural a Bordo por la Universidad Carlos III, en colaboración con la Escuela Diplomática.

Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España (@jmalbares / Instagram )

¿En qué ha trabajado Juan Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores de España?

Diplomático de carrera, ha desempeñado un papel clave en la política exterior española contemporánea, especialmente en el fortalecimiento de las relaciones con países de Europa y América Latina.

Juan Manuel Albares Bueno fue embajador de España en Francia y en el Principado de Mónaco (febrero 2020-julio 2021).

Así como secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global en el Gabinete del Presidente del Gobierno (junio 2018-febrero 2020).

Desde ese puesto actuó como sherpa del presidente ante la Unión Europea y el G20.

Consejero Cultural en la Embajada de España en París (agosto 2017-junio 2018)

Vocal Asesor unidad de Apoyo de la Dirección General Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios Consulares (enero 2016-agosto 2017)

Asesor de Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados (octubre 2015-enero 2016)

Subdirector General de África Subsahariana (septiembre 2010-octubre 2015)

Jefe del Departamento Cooperación con África Subsahariana de la AECID (agosto 2008-septiembre 2010)

Su trayectoria diplomática comenzó en el año 2000 y lo ha llevado a ocupar distintos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en Madrid como en sedes internacionales en Colombia, Francia y la Representación Permanente ante la OCDE.

En su puesto en la OCDE, fue elegido vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

Cónsul de España en Bogotá (Colombia) (abril 2001-abril 2003)

Jefe del Área Relaciones Económicas con África y Medio Oriente (diciembre 2000-abril 2001)

Jefe del Servicio Relaciones Económicas Países Subsaharianos (julio 2000-diciembre 2000)

Juan Manuel Albares Bueno fundó y coordinó el Círculo de Reflexión Internacional.

Ha sido condecorado con;

La Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica

La Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania

del Mérito de la República Federal de Alemania La Gran Cruz de la Orden del Mérito por Servicios Distinguidos en el Perú

La Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana

La Gran Cruz de la Real Orden de la Estrella Polar de Suecia

La Gran Cruz de la Orden de Dannebrog del Reino de Dinamarca

La Gran Cruz de la Orden de San Carlos de la República de Colombia

La Gran Cruz de la Orden de Boyacá de la República de Colombia

La Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau del Reino de los Países Bajos

La Medalla de Yaroslav el Sabio de Ucrania

La Gran Oficial de la Orden Nacional de la Estrella de la República de Rumanía

La Gran Cruz de la Orden de la Estrella de la República de Italia

También ha recibido la medalla de la Foreign Policy Association

Juan Manuel Albares Bueno es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (julio 2021-actualidad)

Actualmente, Juan Manuel Albares Bueno también es diputado por Madrid en la XV Legislatura.