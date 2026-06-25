Claudia Sheinbaum recibió este 25 de junio a las 16:30 horas en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, en el marco de su visita oficial a México.

El acto protocolario marca un momento relevante en la relación bilateral, con actividades que incluyen la asistencia del monarca al partido Uruguay vs España en el Estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026.

La visita del rey Felipe VI busca reforzar los lazos diplomáticos y culturales entre México y España.

Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional (Tomada de video)

Inicia visita oficial del rey Felipe VI en México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España.

En punto de las 16:30 inició el acto protocolario de la visita oficial del rey de España en México, quien fue invitado por la presidenta de México.

En la ceremonia se entonaron los himnos de México y España.

Entre otras actividades, el rey Felipe VI participará en el partido de España vs Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, ciudad sede del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional (Tomada de video)

Sheinbaum y Felipe VI impulsan fortalecimiento de la relación México-España

Uno de los ejes centrales de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum para este encuentro es el reconocimiento y la importancia de los pueblos originarios en México, así como el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y culturales.

La presidenta de México había adelantado previamente que, si bien la relación bilateral atraviesa un cambio, considera un “paso importante” y un “avance” las recientes declaraciones del monarca sobre los abusos cometidos durante la Conquista en una exposición de mujeres indígenas, aunque señaló que aún no se trata del perdón formal solicitado por el gobierno mexicano anteriormente.

Se espera que la reunión sea breve debido a la saturada agenda de Felipe VI, por lo que no se tiene contemplada una conferencia de prensa conjunta.

Tras concluir sus actividades en la CDMX, el rey Felipe VI se trasladará a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el partido de la selección de España contra Uruguay en el Estadio Akron del viernes 26 de junio.