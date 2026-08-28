Claudia Sheinbaum reveló los temas que se trataron en la reunión que sostuvo con los padres de Ayotzinapa en Palacio Nacional.

De acuerdo con la presidenta, los padres de los 43 normalistas “se mostraron muy receptivos” durante el informe donde se les compartieron los avances tras la detención del exgobernador Ángel Aguirre.

“Se les dio por parte del fiscal encargado del caso nuevas líneas de investigación y avances. Se mostraron muy receptivos y quedamos en volver a reunirnos y seguir avanzando” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que Mauricio Pazarán, fiscal encargado del caso, compartió las nuevas líneas de investigación con los familiares de los desaparecidos.

Padres de Ayotzinapa fueron receptivos al informe, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los padres de Ayotzinapa fueron “muy receptivos” durante el informe que el fiscal encargado del caso, Mauricio Pazarán, compartió.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, los padres recibieron además información sobre las nuevas líneas de investigación tras la detención de Ángel Aguirre; sin embargo, no abundó sobre éstas.

Asimismo, señaló que se acordó “volver a reunirnos y seguir avanzando” en el caso a casi 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

Avances en caso Ayotzinapa: Ángel Aguirre es detenido por ocultar evidencia

El pasado 6 de agosto el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente ocultar evidencia relacionada con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con las investigaciones, el exgobernador habría ocultado evidencia para conocer el paradero de los estudiantes; sin embargo, ángel Aguirre aseguró que no participó en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre el caso.

Cabe señalar que la FGR ha a firmado que las investigaciones han revelado que el ex gobernador habría ordenado desaparecer los videos relacionados con la detención de los normalistas en Iguala.

Además, testigos protegidos afirmaron ante las autoridades que Ángel Aguirre recibió el material y ordenó ocultarlo.