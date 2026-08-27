Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante mañanera de este jueves 27 de agosto, dijo que informará a padres de normalistas sobre la detención del pasado 6 de agosto del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

“El día de hoy se les informará el caso del ex gobernador de Guerrero, se les informará a las madres y padres de familia como fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención por parte del fiscal que lleva el caso y otras líneas de investigación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto en el marco de la reunión que este mismo día sostendrá la presidenta de México, Sheinbaum en Palacio Nacional, a las 11:00 horas con madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa.

Sheinbaum plantea que se dé información pública sobre investigación de normalistas

Ante la reunión con madres y padres de normalistas, la presidenta Sheinbaum plantea que se dé información pública sobre la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Pues tras la reunión con madres y padres de normalistas que tiene como objetivo dar la información de los avances de nuevas líneas de investigación y detenciones que se han abierto, tal como la de Ángel Aguirre.

Sheinbaum dijo que a pedido de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez con permiso del fiscal del caso y sin afectar la investigación se dé información pública del caso de los normalistas antes de cumplirse 12 años de los hechos.

“Se informa y una vez que se informa le pedí a a la secretaría de Gobernación y espero que la fiscal esté de acuerdo que se pueda ver antes del 26 de septiembre que se cumple 12 años de la esparció de los jóvenes normalista de Ayotzinapa que se pueda hacer una información pública de cuales son esta líneas de investigación, sin que se afecte esta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Sheinbaum apuntó que esto sería muy relevante, pues hasta ahora, tras casi 12 años de la desaparición de los normalista no se había hecho de ofrecer la información, así como lo que se está haciendo “nuestros compromiso de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, finalizó