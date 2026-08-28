La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló la red de desvío y lavado de dinero por hasta 528 mdp ligada a Genaro García Luna y la familia Weinberg.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 28 de agosto de 2026, Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF dio a conocer la red de fraudes desde 2008 hasta 2018 que encabezó el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

A Genaro García Luna se le acusa de:

Presunta simulación de prestación de servicios.

Participación coordinada de servidores públicos y particulares.

Uso de empresas fachada (incluida NUNVAV, INC.).

Por la celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por $403,937,741 de dólares.

¿Qué hizo la UIF ante red de desvío y lavado de dinero de Genaro García Luna y la familia Weinberg?

Por estas acciones, la UIF presentó una denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y demanda civil en Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2021.

Al detectar la identificación de flujos financieros atípicos por este caso.

Es por ello que en coordinación interinstitucional el caso avanzó entre la UIF, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional de la Banca de Valores.

Además de asistencia jurídica internacional de otros países como:

Panamá

España

Estados Unidos

El Salvador

Mientras que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg en un tribunal de Florida por un monto de 578.5 millones de dólares.

Además el Estado mexicano tras esta denuncia logró recuperar 5,805,693.50 de dólares.

También recibió recursos con motivo de la recuperación de 1 póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades -ubicadas en el Estado de Florida, Estados Unidos- de la familia Weinberg, quedando pendiente la liquidación de otros activos.

¿Cómo fue la red de desvió y lavado de dinero organizada por García Luna y la familia Weinberg?

Esta red encabezada por García Luna y la familia Weinberg, incurrió en lavado de dinero.

Entre 2016 y 2017, Genaro García Luna, fondeó el conglomerado de empresas con más 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.

Se identificó a la familia Weinberg con un papel importante dentro de esta red porque formó parte de la estructura corporativa con García Luna, a la que se le vincula con una red de empresas fachadas vinculadas con contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios.

Con este sobreprecio, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea:

Disimulaba los sobornos como un pago extraordinario

Simulaba la materialidad de los contratos

Maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse

Después de dispersarse por medio de Barbados hacia jurisdicciones como Miami, Florida en Estados Unidos entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.

En conjunto por esta red, la UIF calcula un desvío de recursos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.