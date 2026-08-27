Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los familiares de los 43 de Ayotzinapa informó que se pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum avanzar en el caso del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre con el propósito de reformar el señalamiento.

“Les comentamos que estuvimos en la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, sabemos los datos de pruebas que tiene la fiscalía para sostener la investigación y en esta reunión reiterar a la presidenta que dentro de este plazo de investigación complementaria de los 4 meses pues la fiscalía o autoridades tiene que reforzar esa acusación para que podíamos avanzar en las investigaciones”. Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los familiares de los 43 de Ayotzinapa

Declaraciones de los familiares de los 43 de Ayotzinapa tras sus salida de la reunión que sostuvieron este jueves 27 de agosto co Sheinbaum en Palacio Nacional donde se les dio avances sobre las investigaciones del caso de los normalista y la reciente detención de Ángel Aguirre sobre los hechos.

Además de pedir a los familiares de los 43 de Ayotzinapa que conforme a la información que se pretende dar de manera oficial y pública vía la Secretaría de Gobernación se les comunique de manera anticipada para estar atentos en el caso.

Piden familiares de los 43 de Ayotzinapa poder marchar libremente a 12 años de la desaparición de normalistas

Entre otras de las solicitudes de los familiares de los 43 de Ayotzinapa durante reunión con Sheinbaum se pidió poder marchar libremente a 12 años de la desaparición de normalistas.

“Solicitaron a la señora presidenta que en el marco de las actividades que se van a realizar este 26 de septiembre a 12 años que por lo menos haya esta posibilidad de que los padres y madres puedan manifestarse como lo han hecho cada año”. Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los familiares de los 43 de Ayotzinapa

Tras exponer Isidoro Vicario Aguilar los cercos policiacos a los que se han enfrentado los familiares de los 43 de Ayotzinapa en sus manifestaciones de justicia.

Con ello, indicaron que la presidenta Sheinbaum se comprometió a hablar con las autoridades de la Ciudad de México para que no ocurra una escena similar para esta jornada de manifestaciones de familiares de los 43 de Ayotzinapa.