Familiares y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llegaron el 27 de agosto de 2026 a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, a menos de un mes de cumplirse 12 años de la tragedia en Iguala.

Aunque mantienen su desconfianza hacia las autoridades, esperan recibir información oficial sobre los avances de las investigaciones.

Entre sus principales demandas está la entrega de archivos del Ejército, considerados clave para esclarecer el caso.

Tras el encuentro con Claudia Sheinbaum, se prevé una declaración pública de los familiares.

Padres de Ayotzinapa mantienen desconfianza en el Gobierno de México

De acuerdo con reportes de La Jornada y Uno TV, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fue cuestionado sobre la confianza que mantienen en el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

El padre del normalista respondió que la confianza en las autoridades nunca ha existido y que tampoco esperan que exista, aunque aseguró que continuarán utilizando los recursos legales disponibles para exigir verdad y justicia.

“Confianza nunca ha habido y nunca va a haber. Vamos a apostarle a los elementos legales que podamos tener de nuestro lado para seguir exigiendo verdad y justicia” Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González normalista desaparecido

Navarrete señaló que esperan que durante la reunión con la presidenta Sheinbaum se les entregue información y elementos que permitan conocer los avances de las investigaciones y continuar con sus exigencias.

Los familiares también señalaron que personal de la Secretaría de Gobernación aún no les ha informado sobre las aportaciones e indagatorias realizadas en el caso, así como sobre el cumplimiento de las demandas que han planteado a las autoridades federales.

Padres de Ayotzinapa exigen al Ejército entregar información del caso

Entre las principales demandas que mantienen los familiares y padres de los 43 normalistas desaparecidos se encuentra la entrega de información que permanece en poder de las Fuerzas Armadas.

Los padres de Ayotzinapa sostienen que hasta ahora no se han abierto todos los archivos del Ejército relacionados con la desaparición de los estudiantes y han insistido en que dicha información puede ser relevante para esclarecer qué ocurrió con los normalistas.

Se espera que, una vez concluida la reunión en Palacio Nacional, los padres de Ayotzinapa y sus representantes legales ofrezcan una declaración sobre los acuerdos, avances o información presentada durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.