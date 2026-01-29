La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante la llamada con el presidente Donald Trump de este 29 de enero no abordaron el tema de Cuba sino solo asuntos de comercio y seguridad.

“No abordamos el tema de Cuba, lo ha abordado el canciller (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria que es muy importante y también que México puede funcionar como un país para entablar cualquier conversación entre Estados Unidos y Cuba” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo durante su conferencia mañanera de este 29 de enero, misma que retrasó su inicio debido a la llamada con el presidente estadounidense Donald Trump que se confirmó hasta después que concluyó.

Claudia Sheinbaum detalló que la llamada es continuación de la que sostuvieron previamente, es decir la del 12 de enero pasado.

México seguirá enviando petróleo a Cuba, reitera ante Marco Rubio

Claudia Sheinbaum detalló que el tema Cuba sí se ha abordado, pero lo han hecho el canciller Juan Ramón de la Fuente ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En las conversaciones, aseguró que México ha dejado clara su posición soberana de seguir enviando ayuda humanitaria, es decir petróleo, a Cuba.

Las declaraciones se dan en el marco del que se considera el intento de un gran envío de petróleo por 700 mil barriles a Cuba desde México mediante el buque Swift Galaxy y cuya ruta se ha desviado a distintos lugares como Jamaica, Colombia, Gibraltar, España, con rumbo a Dinamarca o Noruega.

Claudia Sheinbaum reporta llamada cordial y productiva con Donald Trump

Claudia Sheinbaum dijo que la llamada con el presidente Donald Trump fue cordial y productiva y hay avances que aún no se pueden anunciar.

Ente los temas de comercio se abordó el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).