Asimismo resaltó que Petróleos Mexicanos (Pemex) es quien determina, a través de contratos, los tiempos en que el recurso es enviado a La Habana.

Claudia Sheinbaum señaló que en ningún momento habló de suspender el abasto de petróleo hacia Cuba y reiteró que se trató de “una interpretación”.

En este sentido, la presidenta reiteró que la ayuda humanitaria a Cuba continuará de la misma manera que se hace con otros países que también la reciben porque “México siempre ha sido solidario con todo el mundo”.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, esa fue una interpretación posterior…la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que Pemex es quien, a través de contratos que se establecen con el gobierno de Cuba, establece los tiempos en los que entrega el hidrocarburo.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba, una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano y ahí, en este contrato Petróleos Mexicanos determina de acuerdo con el contrato cuándo se envía" Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que cuando el petróleo se envía como parte de los programas de ayuda humanitaria también en coordinado por Pemex.

Además, resaltó que enviar petróleo por contrato o ayuda humanitaria es “una decisión soberana de México al enviar ayuda humanitaria”.

“La otra es la vía humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían como ayuda humanitaria… por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex en términos de contrato el cuándo envía" Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que alrededor del 50% de la energía eléctrica cubana depende del petróleo y otros combustibles fósiles, por lo que el desabasto significaría una crisis energética.