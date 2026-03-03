Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que la reforma electoral garantizará la continuidad del PREP, sistema que provee resultados preliminares en los comicios.

Ante los medios, Ignacio Mier destacó que la propuesta de la reforma electoral es iniciar antes del cómputos, sin embargo, estos no sustituirán el PREP como se está suponiendo.

¿PREP tendrá captura automática? (INE)

El senador Ignacio Mier reveló que el PREP seguirá, pues la reforma electoral solo determina que el cómputo inicien antes, pero no que se eliminen los resultados preliminares.

Durante una breve interacción con los medios, Ignacio Mier dijo que el PREP siempre ha sido muy eficiente y cercano a los resultados reales, por lo que el sistema se mantendrá.

Ignacio Mier comentó que el cómputo iniciará en cuanto los paquetes electorales lleguen a los consejos distritales y se hará de forma paralela al PREP para dar mayor certeza.

Según el senador Ignacio Mier, de Morena, el cómputo de los resultados electorales podría durar hasta 72 horas luego de su inicio, y servirá para confirmar lo arrojado por el PREP.

Cabe mencionar que, pese a lo dicho por Ignacio Mier, la reforma electoral sí consideraría la eliminación del PREP, a manera de que su supresión disminuya gastos en los comicios.