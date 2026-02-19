La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló el hallazgo de irregularidades por más de 66 millones de pesos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la ASF, las irregularidades se detectaron tras analizar partidas presupuestales del INE asignadas a Materiales y suministros, así como Servicios Generales, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

ASF pide a INE justificar pagos por más de 66 millones de pesos

La ASF dio a conocer que fueron detectadas irregularidades en el INE por al menos 66 millones 563 mil pesos.

El informe señala 63.2 millones corresponden a pagos que realizó el INE por la elaboración de material de simulacro que sirvió para la capacitación de funcionarios de casilla para el proceso electoral 2023-2024.

Instituto Nacional Electoral (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Según indicó la ASF, el INE no cuenta con la documentación completa que pueda acreditar el millonario gasto en dichos servicios.

Asimismo, correspondiente al proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ASF manifestó que el INE no presentó la documentación correspondiente para justificar un millón 70 mil pesos destinados a material didáctico.

De igual forma, el INE no logró comprobar el gasto por renta de autos, el cual se indicó por 2 millones 250 mil 700 pesos.

La ASF señala también irregularidades del INE en la entrega del material para la elección judicial de 2025, al señalar que el material didáctico se le entregó a la autoridades electoral desde finales de 2024, sin embargo, esto se informó hasta 2025.

Con ello, la ASF insta al INE a entregar los documentos correspondientes a dicho gasto, que puedan corroborar los montos señalados en el informe presupuestal.