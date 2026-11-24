Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo, falleció este martes 24 de noviembre. El acontecimiento provocó muestras de apoyo de varios políticos, principalmente del PAN.

En una publicación en redes, el PAN CDMX manifestó su pesar por la muerte de Michel Pesquera y expresó su solidaridad con Mariana Gómez del Campo, así como con sus familiares y personas cercanas.

Muere Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo (PAN)

Hasta el momento, no han detallado las causas de la muerte de Michel Pesquera ni las circunstancias en las que ocurrió, pero se conocía que el alpinista tenía diagnóstico de cáncer desde hace meses.

Mariana Gómez del Campo se despide de su esposo Michel Pesquera y recibe condolencia del PAN

A través de redes sociales, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, confirmó la muerte de su esposo Michel Pesquera, conocido montañista, deportista, chef y fotógrafo mexicano.

Mariana Gómez del Campo calificó a Michel Pesquera como “un hombre inteligente, fuerte, amoroso, generoso y con un corazón gigante” y recordó que en los últimos 18 meses luchaba contra el cáncer.

Muere Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo (Captura de pantalla)

Tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de Michel Pesquera, diversas figuras políticas expresaron sus condolencias a Mariana Gómez del Campo, a quién enviaron fuerza y abrazos por su reciente pérdida.

Además de la reacción del PAN CDMX, la dirigencia nacional del partido también vió sus condolencias a Mariana Gómez del Campo.

Muere Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo (Partido Acción Nacional)

Entre las figuras políticas que enviaron un mensaje de consuelo a Mariana Gómez del Campo tras la muerte de su esposo se encuentran: