Yoloczin Domínguez, diputada federal de Morena, respondió a la polémica generada por un video con la gobernadora Evelyn Salgado, y acusó que existe una manipulación del material mediante IA.

En una publicación en redes, Yoloczin Domínguez aseguró que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tiene todo su respeto y reconocimiento, descartando los rumores detrás del video.

Yoloczin Domínguez responde a polémica por video con Evelyn Salgado y acusa manipulación con IA (Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales especulaban que Yoloczin Domínguez habría arrojado tierra de panteón u otro tipo de polvo al vestido de Evelyn Salgado para hacerle brujería. La versión fue rechazada por la diputada.

Yoloczin Domínguez asegura que video con Evelyn Salgado fue alterado con IA

En redes sociales comenzó a difundirse un video en el que, Yoloczin Domínguez abraza a Evelyn Salgado, pero realiza un movimiento con una de sus manos dejando caer algo en el vestido de la gobernadora.

El hecho capturado habría ocurrido durante los festejos del 15 de septiembre de este año en Chilpancingo, Guerrero, aunque recientemente comenzó a propagarse, dejando a su paso muchas especulaciones sobre el acto.

Tras darse a conocer el video, usuarios en redes comenzaron a especular el actuar de Yoloczin Domínguez, acusando que podría tratarse un rito de brujería. La diputada insiste en que el material fue manipulado con IA.

Yoloczin Domínguez rechazó las versiones que se han creado tras la publicación del video y reiteró su respeto total a Evelyn Salgado. Hizo un llamado a hacer más uso de la “inteligencia natural”, aludiendo que el material fue manipulado con IA.